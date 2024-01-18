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​Жирков дал совет Джикии по «Спартаку»

18 Января 2024 • 15:55 Комментировать

Бывший футболист национальной сборной России Юрий Жирков дал совет защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

Стоит сказать, что в первой части сезона 30-летний Джикия потерял твёрдое место в основном составе «Спартака».

«Георгий не играл в последнее время. Если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить. Когда каждую игру остаёшься на замене, это сильно влияет на голову футболиста», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Действующий контракт Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона. На текущий момент, после восемнадцати туров, команда занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Спартак Москва Юрий Жирков Георгий Джикия ещё теги
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