Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал трансфер 22-летнего полузащитника Эдгара Севикяна из «Пари НН» в будапештский «Ференцварош».

- Уход Севикяна из «Пари НН» уже напрашивался. Мы знаем, у него были предложения от российских топ-клубов. Я думаю, он выбрал «Ференцварош», потому что эта команда играет в еврокубках, и если он там выстрелит, то может перейти в более серьёзный европейский клуб. А наши команды в еврокубках сейчас не выступают. Перейдя, условно, в ЦСКА, «Локомотив» или «Краснодар», Севикян дальше играл бы в том же чемпионате России, только с улучшенным контрактом и не за «Пари НН», а за клуб, который борется за медали. Если в «Ференцвароше» у Севикяна не получится, он всегда успеет вернуться в РПЛ. Не в команду из первой пятёрки, но примерно в такую же, как «Пари НН». Так что в любом случае он ничего не теряет, – сказал Попов.

«Ференцварош» в 1/16 финала Лиги конференций сыграет против греческого «Олимпиакоса».