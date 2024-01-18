Игрок «Рубина» Коновалов перейдёт в «СКА-Хабаровск»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске».

По информации Metaratings, «СКА-Хабаровск» уже сделал предложение 27-летнему футболисту, который расторгнет контракт с казанским клубом по обоюдному согласию сторон.

Отмечается, что интерес к Коновалову также проявляла «Алания», однако полузащитник ближе именно к переходу в дальневосточный клуб.

В текущем сезоне Коновалов провёл за «Рубин» четыре матча, не сумев отметиться в них результативными действиями.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.