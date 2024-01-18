Бывший вратарь московских ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал летний переход крайнего защитника Данила Кругового из санкт-петербургского «Зенита» в стан «красно-синих».

- Игрок может заключать контракт с другим клубом, когда остаётся менее шести месяцев до окончания его действующего трудового договора. Поэтому юридически Круговой имел полное право подписать контракт с ЦСКА. Хоть он и провёл достаточно продолжительное время в составе «Зенита», нельзя сказать, что он был там в последнее время стабильным игроком основного состава. Думаю, в ЦСКА он будет получать больше игрового времени, «армейцы» на него рассчитывают, парню исполнится к лету только 26 лет. Он россиянин, и быть на виду у тренеров сборной – это тоже немаловажный факт.

Наверняка «Зенит» хотел сохранить Кругового и предлагал ему хорошие условия, но обстоятельства сложились таким образом, что для футболиста приоритетом оказалось игровое время, которое он будет получать. То, что Кругового сейчас перевели в «Зенит-2», логично объясняется. «Зениту» нужно рассчитывать на тех игроков, с которыми он будет продолжать сотрудничество дальше. В принципе, у него довольно длинная скамейка и большой выбор игроков. Не думаю, что из-за перевода Кругового в «Зенит-2» у «Зенита» возникнут какие-то кадровые проблемы. Такое решение напрашивалось, и я думаю, что многие клубы так бы поступили, – сказал Биджиев.

В летне-осенней части сезона Данил Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей (12 в чемпионате России + 6 в Кубке).