Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал летний переход защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

- Раз Круговой перейдёт в ЦСКА, значит, он хочет играть и развиваться дальше. Значит, он не Ерохин и не Сутормин, которые никогда в жизни не уйдут сами из «Зенита». Им нравится сидеть там на лавке и получать хорошие гонорары, а футбол им никакой не нужен, – сказал Стипиди.

В первой части нынешнего розыгрыша РПЛ у Данила Кругового и Александра Ерохина по 12 матчей за «Зенит», у Алексея Сутормина – 7.