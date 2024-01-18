Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Круговой – не Ерохин и не Сутормин» эксклюзив

18 Января 2024 • 15:20 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал летний переход защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

- Раз Круговой перейдёт в ЦСКА, значит, он хочет играть и развиваться дальше. Значит, он не Ерохин и не Сутормин, которые никогда в жизни не уйдут сами из «Зенита». Им нравится сидеть там на лавке и получать хорошие гонорары, а футбол им никакой не нужен, – сказал Стипиди.

В первой части нынешнего розыгрыша РПЛ у Данила Кругового и Александра Ерохина по 12 матчей за «Зенит», у Алексея Сутормина – 7.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России РПЛ Данил Круговой Павел Стипиди ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
15:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Коновалов перейдёт в «СКА-Хабаровск»
15:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Я трубку не брал»: Александр Мостовой не поговорил с «Енисеем» 1
15:18 · Россия. Премьер-лига
Биджиев – о Севикяне в «Ференцвароше»: «Главное – игровая практика» эксклюзив
15:12 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что ЦСКА не стоит удерживать Давилу
15:08 · Россия. Премьер-лига
Журналист Гасанлы – о Лунёве: «Наконец-то «Карабах» нашёл вратаря, которого так долго искал» эксклюзив
15:06 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Пускай Абаскаль едет в ФНЛ»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Спивак поддержал решение Кругового перейти в ЦСКА
14:58 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: Постараюсь обойти Кержакова уже весной
14:35 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Думаю, «Краснодар» выиграет чемпионат России» 2
14:19 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что клуб продолжает рассматривать возможных новичков
13:58 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали, почему Даниэль Жуниор покинул клуб
13:55 · Россия. Премьер-лига
Газизов оценил переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА
13:47 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Круговой правильно сделал, что перешёл в ЦСКА»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»
Все новости
Рекомендуем