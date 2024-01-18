Бывший вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в «Ференцварош» из «Пари НН» 22-летнего полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна.

- «Ференцварош» – именитый клуб, неоднократно становившийся чемпионом Венгрии, выступающий в еврокубках. Дума, это плюс для Севикяна. Но сложно сравнить уровень чемпионата России и уровень чемпионата Венгрии. Я всегда говорю, что основное при переходе в другую команду за границу или внутри одной страны – это игровая практика. Должна быть заинтересованность в тебе клуба, куда ты переходишь, и главного тренера. В таких условиях у тебя есть возможность прогрессировать, – отметил Биджиев.

В текущем сезоне Эдгар Севикян провёл за «Пари НН» в чемпионате России 18 матчей, в которых забил 4 мяча.