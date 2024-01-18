Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации с защитником питерцев Данилом Круговым, который летом перейдет в стан «армейцев».

- Как вы оцениваете переход Данила Кругового в ЦСКА летом?

- Положительно. Неплохой парень. Играет на месте левого защитника, но, возможно, сможет закрыть и правый фланг. Во всяком случае, это хорошее усиление обороны ЦСКА. Но то, что он будет до лета играть во второй команде «Зенита», плохо. Не знаю, зачем питерцы делают хуже своему футболисту, в том числе Семак, я не понимаю. Он же сам был спортсменом. Зачем ему это нужно? Отдали бы Кругового в аренду в ЦСКА, и он бы здесь играл до конца контракта. Это было бы правильно. А сейчас получается не очень хорошо.

- Со стороны это выглядит, как обида руководства «Зенита» на то, что футболист не переподписал контракт с клубом на пять лет, как ему предлагали.

- Мало ли что? Ну, не хочет он переподписывать контракт. Ну и что? Нельзя же из-за этого портить карьеру игроку.

- Круговой сказал, что принял решение уйти в ЦСКА, чтобы играть в футбол.

- Так и есть. Поэтому я не одобряю действия руководства «Зенита».

- Выступление за вторую команду «Зенита» как-то повлияет на Кругового?

- В какой-то степени, да. Но все равно практика должна быть все время. У меня у самого была такая же ситуация. Я играл за сборную СССР и в то же время вынужден был выступать за дубль ЦСКА, потому что в основном составе мое место было занято. Но я воспринимал это нормально. Хотя это две несовместимые вещи. Но зато у меня была игровая практика.

- Думаете, до лета мы Кругового не увидим в составе «Зенита», или если Дуглас Сантос по какой-то причине не сможет играть, его вернут?

- Скорее всего, нет. Вряд ли он сам захочет вернуться в основную команду. Если у него есть самолюбие, он не пойдет на компромисс с руководством «Зенита».

- А вообще, насколько этот футболист нужен питерцам? Ему предлагали долгосрочный контракт на 2 млн, но он ведь толком не играл.

- Он был нужен, раз ему предлагали такой сумасшедший контракт. Но я думаю, там был какой-то инцидент, скорее всего. Без этого не обошлось.

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- Вы видите недоработку клуба и Семака в том, что они не смогли убедить игрока остаться?

- Возможно, это из-за какого-то конфликта, могу предположить. Так бывает. Круговой обиделся на тренера, что он его не ставит. А сидеть в запасе не интересно. Тем более, Данилу 25 лет. Время уже работает не на него. Ему надо играть в основном составе.

- Как считаете, может ЦСКА так отомстил за переход Марио Фернандеса?

- Да нет. Не думаю. Это ерунда. Пусть Марио ослабляет «Зенит». Он его загонит черте куда.

Елена Григорьевская