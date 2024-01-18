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Лепёхин: «Не думаю, что люди уровня руководства «Зенита» будут мстить Круговому, просто посчитали, что не будет играть» эксклюзив

18 Января 2024 • 15:09 Комментировать

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации с защитником питерцев Данилом Круговым, который летом перейдет в ЦСКА.

- Как оцените переход Кругового в ЦСКА?

- Для меня он стал неожиданным. Хоть он и не очень часто играл, но выходил на замену регулярно. В составе был редко, но игровая практика имелась. Мне кажется, Круговой показывал уровень, соответствующий «Зениту».

- Круговой отказался от предложения «Зенита» на пять лет с зарплатой 2 млн евро в год, ради того, чтобы играть в ЦСКА. Почему он не принял такое предложение?

- Тут только он один может ответить на этот вопрос. Может быть, деньги и хорошие, но, наверное, ему хочется играть в составе, а в условиях такой конкуренции в «Зените», он не сможет этого делать.

- А в ЦСКА будет играть в основе?

- Думаю, да. «Армейцы» рассчитывали на это, когда вели переговоры с футболистом. Наверняка это оговаривалось. Если причина ухода в ЦСКА – непопадание в состав, ему в московском клубе дали какие-то гарантии, чтобы он решился на переход.

- Вы видите недоработку клуба и Семака в том, что не смогли убедить игрока остаться?

- Нет. Наверное, это личный момент футболиста. Не всегда люди со стороны могут повлиять на решение человека: ни руководство, ни тренер. Как можно это сделать, если игрок изъявил желание сменить команду? Можно было как-то завлечь деньгами, но есть пределы разумного.

- Уход Кругового – потеря для «Зенита», учитывая, что он не играл в стартовом составе?

- Когда футболист, не играющий в основе, покидает команду, то это обычно происходит незаметно.

- С другой стороны, у Дугласа Сантоса теперь нет сменщика. Это не может стать проблемой для питерцев?

- Травмироваться можно в любой момент. От этого никто не застрахован. Думаю, в экстренном случае есть возможность поставить кого-то на эту позицию на несколько матчей, даже если человек играет на другом месте.

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- Тогда почему «Зенит» сослал Кругового во вторую команду?

- Это сложный вопрос для меня. Наверное, это говорит о том, что на футболиста точно не рассчитывают, как на игрока основы. Иначе его бы использовали.

- Не видите ли в этом некий элемент мести со стороны «Зенита»?

- Не думаю, что люди на таком уровне занимаются местью и делают что-то назло.

- Но ведь до этой ситуации он находился в первой команде.

- Значит, посчитали, что он играть не будет. В обойме «Зенита» есть и другие игроки, которые могут выйти на десять минут. Если бы на него рассчитывали, то использовали бы в оставшиеся полгода. В условиях, когда человек решил покинуть команду, «Зенит» может позволить себе сослать игрока в дубль и отдать его место другому.

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- Есть мнение, что этим трансфером ЦСКА отомстил за переход Марио Фернандеса?

- Я читал об этом. Но не думаю, что тут могут быть элементы мести, что люди на таком серьезном уровне обижаются на что-то и потом начинают мстить. Это же не дети какие-то. Думаю, это просто стечение обстоятельств.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой Константин Лепёхин ещё теги
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