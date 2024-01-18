Известный журналист из Азербайджана Миралам Гасанлы в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру вратаря Андрея Лунёва за «Карабах» в нынешнем сезоне. Россиянин перешёл в азербайджанскую команду летом 2023 года на правах свободного агента.

Как проявляет себя Андрей Лунёв?

Я высоко оцениваю игру Андрея Лунёва. Наконец-то «Карабах» нашёл вратаря, которого так долго искал. Он входит в тройку лучших голкиперов чемпионата. Особенно здорово он проявил себя в Лиге Европы. Благодаря своему международному опыту он смотрелся весьма убедительно и много спасал «Карабах» в решающие моменты. Мне кажется, Лунёв чувствует себя комфортно в команде, за очень короткое время он сумел завоевать любовь болельщиков. Впереди важнейшие для «Карабаха» игры в Лиге Европы с «Брагой», и это достойный вызов для Лунёва. На него в этих играх ляжет большая нагрузка.

Он может остаться в «Карабахе» на следующий сезон?

Если всё пройдет успешно во второй части сезона, Лунёв может остаться в «Карабахе». Они вместе приносят успех друг другу. Вероятно, всё станет ясно в скором времени, когда стороны переговорят между собой и узнают намерения друг друга.