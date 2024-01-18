​Мостовой: «Пускай Абаскаль едет в ФНЛ»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскалю, нынешнему рулевому «Спартака», было бы правильнее получать опыт не в РПЛ, а в более низком российском дивизионе.

«Серьёзный [уровень ФНЛ], но пускай Абаскаль туда едет. Он же приехал в Россию учиться, вот пусть в ФНЛ учится, опыта набирается. Им же вечно чего‑то не хватает. Сюда приезжают, получают бешеные деньги и после говорят про опыт», - слова Мостового приведены на сайте «Матч ТВ».

Гильермо Абаскаль принял «Спартак» летом 2022 года. На текущий момент команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

Добавим, что чемпионат России возобновится после зимних каникул – в начале марта.