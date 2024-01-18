Дзюба: Постараюсь обойти Кержакова уже весной

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба высказался о желании обойти Александра Кержакова на вершине списка лучших бомбардиров российского футбола. Сейчас у Дзюбы 229 голов, а у Кержакова – 233.

«Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать. Я же никогда не лукавлю, мне приятно бить какие‑то рекорды, как и любому спортсмену», - слова Дзюбы приводятся на сайте «Матч ТВ».

В то же время Дзюба отметил, что для него самым важным является результат команды. Форвард рад, когда его команда побеждает, даже если ему не удалось забить гол в матче.

После первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.