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Дзюба: Постараюсь обойти Кержакова уже весной

18 Января 2024 • 14:58 Комментировать

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба высказался о желании обойти Александра Кержакова на вершине списка лучших бомбардиров российского футбола. Сейчас у Дзюбы 229 голов, а у Кержакова – 233.

«Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать. Я же никогда не лукавлю, мне приятно бить какие‑то рекорды, как и любому спортсмену», - слова Дзюбы приводятся на сайте «Матч ТВ».

В то же время Дзюба отметил, что для него самым важным является результат команды. Форвард рад, когда его команда побеждает, даже если ему не удалось забить гол в матче.

После первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Кержаков Артём Дзюба ещё теги
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