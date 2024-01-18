В «Ахмате» рассказали, почему Даниэль Жуниор покинул клуб

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, почему бразильский полузащитник Даниэль Жуниор покинул грозненский клуб текущей зимой.

Напомним, в сентябре прошлого года 21-летний футболист перешёл в «Ахмат» из «Крузейро» на правах аренды, однако уже зимой Даниэль Жуниор досрочно вернулся в Бразилию.

«Это была исключительно его инициатива. Нам никто ничего не объяснял. После окончания первой части чемпионата Даниэль Жуниор вернулся к себе домой, всё остальное произошло уже в период отпуска», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

В составе «Ахмата» Даниэль Жуниор успел провести семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.