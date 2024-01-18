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В «Ахмате» рассказали, почему Даниэль Жуниор покинул клуб

18 Января 2024 • 13:58 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, почему бразильский полузащитник Даниэль Жуниор покинул грозненский клуб текущей зимой.

Напомним, в сентябре прошлого года 21-летний футболист перешёл в «Ахмат» из «Крузейро» на правах аренды, однако уже зимой Даниэль Жуниор досрочно вернулся в Бразилию.

«Это была исключительно его инициатива. Нам никто ничего не объяснял. После окончания первой части чемпионата Даниэль Жуниор вернулся к себе домой, всё остальное произошло уже в период отпуска», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

В составе «Ахмата» Даниэль Жуниор успел провести семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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