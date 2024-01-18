Газизов оценил переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Он хороший футболист и сам выбирает свой путь. Самое главное, чтобы всё обошлось без травм. У него есть качества, физические и волевые возможности. Этого не отнять», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Круговой перейдет в ЦСКА летом 2024 года. До завершения нынешнего сезона Данил будет выступать за вторую команду «Зенита».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник провел 12 поединков, в которых записал себе в актив одну голевую передачу.