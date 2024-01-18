Жирков: «Круговой правильно сделал, что перешёл в ЦСКА»

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Юрий Жирков высказал мнение о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в стан «армейцев».

«Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА, если хочет играть. Другое дело, что он полгода будет сидеть в «Зените-2». Надеюсь, это не скажется на нем, но это тяжело», - передает слова Юрия «РИА Новости».

Ранее было объявлено, что 25-летний футболист присоединится к ЦСКА по завершении нынешнего сезона на правах свободного агента. До завершения текущей игровой кампании Круговой будет выступать за вторую команду «Зенита».