Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что полузащитник московской команды Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что российский футболист согласился перейти в стамбульский клуб. По мнению Булыкина, если Миранчука не устраивает его нынешнее положение в «Локомотиве», то есть смысл сменить обстановку.

«Если Антон перейдёт в хороший клуб и будет играть в еврокубках, то это плюс, небольшой трамплин для Европы. Если он разговаривал с тренером, и в «Локомотиве» у него дела не очень, то это один из хороших вариантов», — приводит слова Булыкина Metaratings.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 24 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 5 миллионов евро.