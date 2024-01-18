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Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»

18 Января 2024 • 13:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что полузащитник московской команды Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что российский футболист согласился перейти в стамбульский клуб. По мнению Булыкина, если Миранчука не устраивает его нынешнее положение в «Локомотиве», то есть смысл сменить обстановку.

«Если Антон перейдёт в хороший клуб и будет играть в еврокубках, то это плюс, небольшой трамплин для Европы. Если он разговаривал с тренером, и в «Локомотиве» у него дела не очень, то это один из хороших вариантов», — приводит слова Булыкина Metaratings.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 24 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

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Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Булыкин Антон Миранчук ещё теги

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