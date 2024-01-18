Роша рассказал, что нужно ЦСКА для чемпионства

Защитник столичного ЦСКА Виллиан Роша высказался по поводу шансов «армейцев» побороться за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Важно качество игроков и их желание - эти элементы у нас есть. На каждый матч мы должны выходить желанием победить. Так ЦСКА сможет достичь своей цели - завоевать золотые медали», - приводит слова бразильского легионера «Спорт-Экспресс».

После первой половины сезона ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова отстают от идущего первым «Краснодара» на десять баллов.