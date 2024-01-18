Роша высказался о возможном уходе из ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша в беседе с журналистами высказался касательно возможного перехода в другой клуб.

«Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе», - приводятся слова бразильского футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Виллиан провел 15 поединков за «армейцев», в которых получил шесть желтых карточек и одну красную.

После 18 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 28 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.