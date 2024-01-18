Бывший форвард сборной России и европейских клубов Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил, что будет участвовать в матче легенд против «Барселоны».

«Я сейчас нахожусь в Китае, 20 января легенды мира играют с легендами «Барселоны». Да, я буду играть с «Барселоной». Кто ещё со мной будет играть? Начиная с Тотти, заканчивая Зеедорфом», — сказал Булыкин.

Дмитрию Булыкину 44 года, он воспитанник московского «Локомотива». Помимо «железнодорожников» футболист выступал за «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Ден Хааг», «Аякс», «Твенте» и «Волгу».

Матч легенд мира и легенд «Барселоны» пройдёт в Китае 20 января.