Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин рассказал, с кем сыграет в матче легенд против «Барселоны» эксклюзив

18 Января 2024 • 16:55 Комментировать

Бывший форвард сборной России и европейских клубов Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил, что будет участвовать в матче легенд против «Барселоны».

«Я сейчас нахожусь в Китае, 20 января легенды мира играют с легендами «Барселоны». Да, я буду играть с «Барселоной». Кто ещё со мной будет играть? Начиная с Тотти, заканчивая Зеедорфом», — сказал Булыкин.

Дмитрию Булыкину 44 года, он воспитанник московского «Локомотива». Помимо «железнодорожников» футболист выступал за «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Ден Хааг», «Аякс», «Твенте» и «Волгу».

Матч легенд мира и легенд «Барселоны» пройдёт в Китае 20 января.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франческо Тотти Дмитрий Булыкин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
16:48 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил о переходе Гуарирапы официально
16:47 · Россия. Премьер-лига
​У Салиховой разыгралось воображение при оценке перспектив «Спартака»
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой – о ситуации Джикии: «У Абаскаля своё видение, не совсем футбольное»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Гладилин исключил появление Моуринью в российском клубе
16:23 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Я бы не смог помочь «Зениту», уже и двух метров не пробегу»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Арбузов — о переходе в «Балтику»: «Настало время двигаться дальше»
15:55 · Россия. Премьер-лига
​Жирков дал совет Джикии по «Спартаку»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Во Второй лиге Круговой ничего не потеряет» 1
15:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Коновалов перейдёт в «СКА-Хабаровск»
15:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Я трубку не брал»: Александр Мостовой не поговорил с «Енисеем» 2
15:18 · Россия. Премьер-лига
Биджиев – о Севикяне в «Ференцвароше»: «Главное – игровая практика» эксклюзив
15:12 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что ЦСКА не стоит удерживать Давилу
15:08 · Россия. Премьер-лига
Журналист Гасанлы – о Лунёве: «Наконец-то «Карабах» нашёл вратаря, которого так долго искал» эксклюзив
15:06 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Пускай Абаскаль едет в ФНЛ»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Спивак поддержал решение Кругового перейти в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем