Быстров оценил трансфер Кругового в ЦСКА

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне эксперт Владимир Быстров прокомментировал трансфер защитника Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Для ЦСКА это огромный плюс. У «Зенита» играют иностранцы, они эту потерю не заметят. Это не игрок основного состава. Есть прекрасная академия, растите своих футболистов на эту позицию», - рассказал эксперт в эфире «Матч ТВ».

Ранее было объявлено, что Круговой согласовал переход в «армейский» клуб. Он присоединится к ЦСКА летом 2024 года. До завершения нынешнего сезона Круговой будет выступать за вторую команду «Зенита».