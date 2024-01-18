Круговой - о предложении «Зенита»: «Это лучшие условия, но я выбрал играть в футбол»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой прокомментировал свое решение отказаться от нового выгодного контракта с «сине-бело-голубыми». Футболист отдал предпочтение переходу в московский ЦСКА.

«Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Напомним, что Круговой присоединится к ЦСКА летом. До завершения нынешнего сезона защитник будет выступать за вторую команду «Зенита».

Круговой отказался от 10 миллионов евро в «Зените» ради ЦСКА