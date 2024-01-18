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Барбоза: «Моуринью с интересом рассмотрел бы предложение от «Зенита»

18 Января 2024 • 12:37 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался насчет возможного приглашения португальского тренера Жозе Моуринью в российские клубы.

«Если бы «Зенит» или «Спартак» предложил Моуринью жирный контракт, Жозе бы рассмотрел такое предложение? Думаю, вариант с «Зенитом» был бы интересен для него», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Последним местом работы 60-летнего португальца была «Рома». Об отставке Моуринью с поста главного тренера «волков» было объявлено 16 января. Под руководством «Особенного» римская команда выиграла Лигу конференций в сезоне-2021/2022.

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