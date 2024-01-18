Цорн - о премии The Best: «Я ждал победу Холанна»

Экс-спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от церемонии The Best.
«Атмосфера была хорошая, особенно перед и после мероприятия была возможность пообщаться с коллегами из футбола и легендами ФИФА. Лично я ожидал победу Эрлинга Холанна», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что по итогам голосования лучшим футболистом 2023 года был признан аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий за американский клуб «Интер Майами». При этом форвард не посетил церемонию вручения наград.
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