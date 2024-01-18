Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цорн - о премии The Best: «Я ждал победу Холанна»

18 Января 2024 • 12:26 Комментировать

Экс-спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от церемонии The Best.

«Атмосфера была хорошая, особенно перед и после мероприятия была возможность пообщаться с коллегами из футбола и легендами ФИФА. Лично я ожидал победу Эрлинга Холанна», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам голосования лучшим футболистом 2023 года был признан аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий за американский клуб «Интер Майами». При этом форвард не посетил церемонию вручения наград.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Томас Цорн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
12:26 · Россия. Премьер-лига
Цорн - о премии The Best: «Я ждал победу Холанна»
12:12 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о будущем Промеса
12:07 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров»
12:06 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» дали комментарий по Джикии
11:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Андраде: «Калининград — очень хорошее место для жизни, опасений не было»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Круговой отказался от 10 миллионов евро в «Зените» ради ЦСКА
11:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Бьеля: «Переход Пепа в российский клуб сейчас невозможен»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Россиянин или иностранец: в «Спартаке» высказались о возможном новом тренере
11:35 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов попросил UFC организовать спарринг с Дзюбой
11:30 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» раскрыли подробности подписания Ловата
11:18 · Россия. Премьер-лига
Малышев: «Спартак» не должен занимать пятое место» 1
11:17 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» назвали отличительную черту Севикяна
11:13 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «ЦСКА должен попасть в тройку»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Обляков оценил место ЦСКА в РПЛ
11:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза считает, что ЦСКА должен заплатить за Риччели больше 5 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем