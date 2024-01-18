В «Спартаке» высказались о будущем Промеса

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался относительно контракта лидера команды – нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Контракт Промеса? У него предусмотрена опция автоматического продления, которая связана с определенным процентом сыгранных матчей», - передает слова руководителя «РБК Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 32-летний форвард сыграл 17 поединков. В активе Промеса шесть забитых мячей и шесть результативных передач.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице после 18 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» - восемь очков.