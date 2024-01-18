В «Спартаке» дали комментарий по Джикии

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев дал комментарий касательно будущего в клубе защитника Георгия Джикии.

«Соглашение заканчивается летом. Георгий - один из самых уважаемых наших футболистов, который внес большой вклад в историю клуба. Мы должны обсудить ситуацию и понять, какое решение будет лучшим», - приводит слова руководителя «РБК Спорт».

В нынешнем сезоне Джикия не проходит в основной состав московского коллектива. Защитник принял участие в девяти поединках.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и находится на пятом месте в таблице.