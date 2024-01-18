Агент Андраде: «Калининград — очень хорошее место для жизни, опасений не было»

Филипе Диаш, агент новичка «Балтики» Кевина Андраде, высказался о переходе колумбийского защитника в российский клуб.

Напомним, Андраде перешёл в «Балтику» из «Америки де Кали», подписав с калининградским клубом контракт, рассчитанный на три с половиной года.

По словам Диаша, в будущем Андраде намерен выступать в Европе, поэтому «Балтика» может стать для него хорошим трамплином.

«Балтика» — хороший шаг для тех, кто хочет и верит, что может подняться выше. Каких-либо опасений при переезде у нас не было. Калининград — очень хорошее место для жизни», — цитирует агента Sport24.

После 18 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.