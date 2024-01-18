Круговой отказался от 10 миллионов евро в «Зените» ради ЦСКА

Петербургский «Зенит» не смог удержать защитника Данила Лесового выгодным трудовым договором. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Иван Карпов.

Как информирует источник, чемпион России предлагал 25-летнему исполнителю пятилетний контракт, по условиям которого Круговой мог заработать десять миллионов евро. Игрок ответил отказом, сделав выбор в пользу московского ЦСКА. К столичному коллективу Данил присоединится по окончании нынешнего сезона.

До завершения этого сезона защитник будет выступать за «Зенит-2». В текущем розыгрыше РПЛ Данил провел 12 матчей и отдал ассист.