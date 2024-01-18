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Россиянин или иностранец: в «Спартаке» высказались о возможном новом тренере

18 Января 2024 • 11:40 Комментировать

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, какой специалист может возглавить команду вместо испанца Гильермо Абаскаля.

«Россиянин или иностранец? Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию», - цитирует гендиректора «РБК-Спорт».

По итогам первой половины сезона чемпионата России «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятую позицию в таблице. Московский коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

В «Спартаке» ответили на вопрос об отставке Абаскаля

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль Олег Малышев ещё теги
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