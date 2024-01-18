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В «Спартаке» ответили на вопрос об отставке Абаскаля

18 Января 2024 • 11:35 Комментировать (1)

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий насчет возможного увольнения Гильермо Абаскаля.

«Решения по смене тренера на эмоциях приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь всё может пойти не по плану. Клуб должен быть готов к любому повороту событий. Считаю правильным иметь план Б», - приводит слова руководителя «РБК Спорт».

По итогам первой половины сезона-2023/2024 «красно-белые» занимают пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 баллов.

Абаскаль занимает пост наставника «Спартака» с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Олег Малышев ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
18 Января 2024 в 11:58
ай.. даешь черчеса на царсво! А-ха-ха-ха! )))
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