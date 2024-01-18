Сулейманов попросил UFC организовать спарринг с Дзюбой

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в своих социальных сетях опубликовал видео, на котором футболист борется с одноклубником Артёмом Дзюбой.

К видео Сулейманов добавил подпись: «UFC организуйте нам спарринг с Дзюбой».

Как не сложно догадаться, оба футболиста на опубликованном видео спаррингуются в борьбе. В итоге Дзюба оказался на Сулейманове и видео обрывается. В конце к Артёму подошли с вопросом кто победил, а Дзюба ответил: «Что за вопрос? Нужно отдать должное, техника за ним, а сила и вес за мной».

Сейчас у «Локомотива» проходит первый зимний сбор, он запланирован с 11 по 22 января в городе Абу-Даби (ОАЭ).