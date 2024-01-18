В «Ахмате» раскрыли подробности подписания Ловата

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о переходе в грозненский клуб защитника Лукаса Ловата из братиславского «Слована».

По словам Айдамирова, 27-летний бразилец перешёл в «Ахмат» на правах свободного агента, так как предварительно он расторг соглашение со «Слованом».

«Лукас Ловат расторг контракт со «Слованом» и свободным агентом перешёл в наш клуб. «Ахмат» подписал защитника сроком на три года, и мы довольны этим переходом. Это одно из тех усилений, о которых мы говорили ранее», — цитирует Айдамирова Sport24.

В текущем сезоне защитник провёл за «Слован» 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. От зоны вылета грозненскую команду отделяют четыре балла.