Малышев: «Спартак» не должен занимать пятое место»

Олег Малышев, который занимает пост гендиректора московского «Спартака», поделился мнением о результатах команды в первой половине нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Моя задача - обеспечить условия для того, чтобы команда боролась за чемпионство», - передает слова руководителя «РБК-Спорт».

После 18 проведенных туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем матче чемпионата страны «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита».