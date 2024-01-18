В «Пари НН» назвали отличительную черту Севикяна

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, чем ему запомнился полузащитник Эдгар Севикян, перешедший по ходу текущего месяца в венгерский «Ференцварош».

Напомним, за 22-летнего футболиста «Ференцварош» заплатил 1,2 миллиона евро.

«Его отличительная черта – спокойствие. Севикян редко проявлял свои эмоции, хотя на поле, когда у него что-то получалось или не получалось, он мог это показать.

Конечно, яркие голы, которые он забивал, навсегда останутся в истории «Пари НН», — цитирует гендиректора нижегородского клуба «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Севикян провёл в составе «Пари НН» 24 матча, в которых забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 1,8 миллиона евро.