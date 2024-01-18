Обляков: «ЦСКА должен попасть в тройку»

Полузащитник столичного ЦСКА Иван Обляков рассказал о цели своей команды на весеннюю часть сезона.

«Цель на весну? Побеждать в каждом матче. Если я буду забивать и отдавать голевые, это будет плюсик к уверенности как к своей лично, так и командной. В тройку мы должны попадать», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 25-летний полузащитник провел 15 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.

После 18 туров чемпионата России «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице.