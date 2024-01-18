Обляков оценил место ЦСКА в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о положении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Восьмое место для ЦСКА - это ни в какие ворота не лезет. Больше говорить тут нечего: весной мы обязаны исправлять ситуацию. Сейчас работаем для этого, набираем физические кондиции», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

По итогам 18 туров чемпионата страны подопечные Владимира Федотова набрали 28 баллов и отстают от лидирующего «Краснодара» на десять очков. Следующий матч в Премьер-лиге ЦСКА проведет против «Оренбурга» на своем поле. Встреча состоится в начале марта.