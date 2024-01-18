В «Спартаке» назвали главный пункт развития клуба

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался об основном векторе развития «красно-белых».

«Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки. В свою очередь, академия обязана готовить кадры для следующих звеньев системы», - передает слова руководителя «РБК Спорт».

Малышев также подчеркнул, что «Спартак» не собирается полностью отказываться от приобретения сильных легионеров.

По итогам 18 туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов и находятся на пятой позиции в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Зенитом».