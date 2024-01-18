Радченко: «Уход Кругового - потеря для «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об уходе защитника «сине-бело-голубых» Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Круговой отказался продлевать контракт с «Зенитом» - это болезненная ситуация. Очень жаль, что он ушёл. Это потеря для «Зенита». Когда Данил появлялся на поле, он приносил пользу», - передает слова Радченко «Чемпионат».

Напомним, что Круговой является игроком «Зенита» с 2015 года. К ЦСКА защитник присоединится летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 18 поединков за питерцев, в которых отметился двумя результативными передачами.