Защитник братиславского «Слована» Лукас Ловат перебрался в чемпионат России. Трудовое соглашение с 27-летним бразильцем подписал грозненский «Ахмат», об этом сообщает клубная пресс-служба.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до середины 2027 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро.

По итогам первой половины сезона Премьер-лиги «Ахмат» занимает 13-место в таблице. Грозненский коллектив набрал 17 баллов после 18 туров. В первом матче чемпионата страны после перерыва «Ахмат» на домашнем поле примет екатеринбургский «Урал».