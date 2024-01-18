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«Зенит» предлагал Круговому выгодный контракт - раскрыты детали

18 Января 2024 • 10:06 Комментировать

Петербургский «Зенит» предпринимал попытку сохранить в команде защитника Данила Кругового. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, «сине-бело-голубые» предлагали футболисту новый контракт с окладом два миллиона евро, однако получили отказ.

Круговой принял решение продолжить карьеру в московском ЦСКА, поскольку ему надоело быть в роли резервиста. К «армейскому» клубу защитник присоединится по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 25-летний футболист провел 12 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
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