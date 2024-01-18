Корнаухов: «Мне жаль, что Севикян ушёл из нашего чемпионата»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о переходе Эдгара Севикяна из «Пари НН» в венгерский «Ференцварош».

Ранее генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что за 22-летнегно футболиста «Ференцварош» заплатил 1,2 миллиона евро. Корнаухов выразил сожаление в связи с тем, что чемпионат России потерял столь сильного футболиста.

«Мне жаль, что он ушёл из нашего чемпионата. Севикян одно из открытий первой части сезона, он раскрашивал игру нижегородской команды. «Ференцварош» всегда играет в еврокубках. Посмотрим, как он себя проявит», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Севикян провёл за «Пари НН» 24 матча, в которых отметился семью забитыми мячами.