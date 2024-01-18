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Агент Акбашева: «Роман рад вернуться в «Факел», где он хорошо себя проявлял»

18 Января 2024 • 09:46 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Александр Клюев, агент полузащитника «Факела» Романа Акбашева, высказался о переходе своего клиента в воронежский клуб из «Ростова».

По словам Клюева, 32-летней футболист расстался с южанами в хороших отношениях и намерен показать высокий уровень игры в составе «Факела», за который он уже выступал ранее.

«Роман рад вернуться в хорошую команду, в которой он хорошо себя проявлял. К нему хорошее отношение от руководства, болельщиков. Роман возвращается с амбициями помочь клубу в решении поставленных задач», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Акбашев провёл за «Ростов» 12 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой первый матч в весенней части сезона команда из Воронежа проведёт 2 марта против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел Роман Акбашев Александр Клюев ещё теги

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