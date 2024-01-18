Мантуан принял решение по будущему в «Зените»

Полузащитник Густаво Мантуан не покинет петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы 22-летнего футболиста.

«Мантуаном интересуется «Атлетико Минейро»? Густаво не планирует покидать «Зенит» этой зимой», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Мантуан провел 16 поединков в Российской премьер-лиге. На счету 22-летнего полузащитника два забитых мяча и три голевые передачи.

По итогам 18 туров чемпионата страны «Зенит» занимает второе место с 36 набранными очками.