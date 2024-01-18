Защитник московского «Локомотива» Херман Конти сменил команду. 29-летний футболист перешел в аргентинский «Расинг», об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Я перешел в «Расинг», чтобы стать чемпионом», - прокомментировал сделку игрок.

В прессе сообщалось, что сумма трансфера составит один миллион евро.

Конти выступал за «железнодорожников» с января прошлого года. Он перебрался в московский клуб из лиссабонской «Бенфики» за 250 тысяч евро. В составе российского коллектива защитник провел всего пять поединков, в которых отметился одной голевой передачей.