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Один из бразильцев может покинуть «Зенит»

18 Января 2024 • 08:25 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Густаво Мантуан может покинуть Россию и вернуться на родину. По сообщениям журналиста Мауро Лусиано, в подписании полузащитника заинтересован бразильский клуб «Атлетико Минейро».

Представители бразильского клуба следят за игроком. Сумма отступных за 22-летнего исполнителя составляет 3,2 миллиона евро.

В составе петербургского коллектива Густаво провел 51 поединок во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Срок трудового соглашения между Мантуаном и «сине-бело-голубыми» истекает в конце июня 2027 года.

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Зенит Атлетико Минейро Густаво Мантуан ещё теги
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