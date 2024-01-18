Агент высказался об отсутствии трансферов у «Спартака»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об отсутствии трансферов у московского «Спартака» в зимнее окно.

«Этот вопрос в компетенции руководства и главного тренера. Я не знаю, приняли ли они решение, что усиление нужно во что бы то ни стало. Если сейчас никто не куплен - это ничего не значит», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что после первой половины сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По итогам 18 туров «красно-белые» набрали 30 баллов. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с петербургским «Зенитом».