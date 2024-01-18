«Ахмат» близок к трансферу бразильского защитника

27-летний бразильский защитник Лукас Ловат, правами на которого владеет братиславский «Слован», близок к переезду в Российскую премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах Futbalove Zakulisie.

Как стало известно источнику, в трансфере южноамериканского легионера заинтересован грозненский «Ахмат». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 23 поединках во всех турнирах. На счету Ловата один забитый мяч и четыре результативные передачи.