Пименов назвал «Крылья Советов» фарм-клубом «Локомотива»

Бывший форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов назвал самарские «Крылья Советов» фарм-клубом «железнодорожников».

«Крылья» можно обозвать фарм‑клубом «Локомотива». С другой стороны, Салтыков переходит как молодой и перспективный, не факт, что в основе будет. Он прибавляет, хорошо играет в «Крыльях», но, если он будет сидеть в запасе, этот запал может пропасть», - говорит Пименов для «Матч ТВ».

Напомним, что грядущим летом игрок атаки «Крыльев» Никита Салытков перейдёт в «Локомотив», а прошлой зимой состав «Локо» пополнили Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

«Задержись он на год — забьет еще 30 мячей, мог бы поехать уже в другом статусе и за другие деньги», - добавил Пименов.