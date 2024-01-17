Валерий Овчинников - о трансферах «Зенита»: «Если бы у каждой команды был спонсор «Газпром»

Футбольный тренер Валерий Овчинников оценил зимние трансферы питерского «Зенита». Клуб пополнили защитник Нино, полузащитник Ильзат Ахметов, вингеры Артур и Педро.

«Если бы у каждой команды был спонсор «Газпром», то все активно работали бы на трансферном рынке. В этом и кроется ответ», - говорит Овчинников Betonmobile. Также эксперт добавил, что питерцы намерены удержать чемпионство и в шестой раз подряд завоевать титул лучшего клуба страны, поэтому и усиливаются.

Напомним, что на выход из «Зенита» отправились защитник Дмитрий Чистяков, в дубле клуба продолжит карьеру Данил Круговой, а в бразильском «Интернасьонале» будет играть также центральный защитник Роберт Ренан.

Ранее Овчинников предположил, что питерцы могут отпустить Матео Кассьерру в другой клуб, но исключительно за большие деньги.