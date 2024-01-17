Бывший игрок «Локомотива» не советует Антону Миранчуку переходить в «Бешикташ»

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов не советует полузащитнику Антону Миранчуку грядущим летом менять Россию на Турцию и переходить в стамбульский «Бешикташ». Именно с этим клубом Антона связывают последние трансферные слухи, ведь летом полузащитник станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Локо».

«Не хотелось бы, чтобы Миранчук переходил в Турцию, он может любую команду усилить. У ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» есть проблемы. Последним Миранчук зашел бы вообще идеально, удивлён, что все молчат. Рассмотрение перехода в «Бешикташ» как трамплин? Уже не тот возраст», - цитирует Пименова телеканал «Матч ТВ».

В этом сезоне Антон сыграл в 24 матчах РПЛ и Кубка России, забил четыре гола и оформил пять голевых передач.