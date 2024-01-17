Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал летний переход крайнего защитника Данила Кругового из «Зенита» в стан «красно-синих».

- Круговой – усиление для ЦСКА?

- Ну а почему нет? Круговой – хороший квалифицированный футболист. 25 лет – полный расцвет сил. И он соскучился по игре.

- Сейчас Круговой в расцвете сил – а ближайшие полгода проведёт в «Зените-2».

- Я думаю, он эти полгода будет готовиться и не будет валять дурака. С учётом того, что «Зенит» отправляет Кругового во вторую команду, у него наверняка появится двойная мотивация доказать потом в ЦСКА свой уровень.

- Для ЦСКА важно, что они ничего не платят за Кругового?

- Безусловно. Хороший футболист стоит немалых денег. А так возьмут Кругового бесплатно.

- ЦСКА ослабил «Зенит» или нет?

- Мы же понимаем, что «Зенит» выбрал «бразильский» вектор развития и придерживается его. Вот и посмотрим в дальнейшем, правы они или нет, – сказал Попов.

В текущем чемпионате России Данил Круговой провёл за «Зенит» 12 матчей и сделал одну голевую передачу.