Минин считает, что «Зенит» заменит Кругового новым игроком

В среду стало известно, что грядущим летом Данил Круговой присоединится к московскому ЦСКА. Игровую практику, если ничего не изменится, игрок «Зенита» будет получать ближайшие полгода в «Зените-2». Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин считает, что «Зенит» подберёт замену Круговому.

«Полгода без футбола Премьер‑лиги — это проблема для игрока. «Зенит» вместо него кого‑то возьмет как замену Дугласу Сантосу», - предполагает Минин для «Матч ТВ».

Что касается будущего Кругового в ЦСКА, то здесь комментатор полагает, что Милан Гайич уйдёт на правый фланг обороны, а Круговой сможет занять место на левом краю.